Van’da kar yağışı bugün de etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışının ardından belediyeler yol açma ve karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Ancak çoğu kez yol kenarlarına park eden araçlar kar temizleme çalışmalarını güçleştiriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde devam eden kar temizleme çalışmalarının daha hızlı ve etkin şekilde yürütülebilmesi amacıyla sürücülere uyarı yaptı. Belediye tarafından yapılan açıklamada, yol kenarlarına park edilen araçların çalışmalara engel olduğu hatırlatılarak, daha dikkatli olunması istendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bugün Erek Dağı Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi’nde gerçekleştirilecek kar toplama çalışmalarına engel olunmaması için, belirtilen güzergahlardaki araçların yol kenarlarından kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Erek Dağı Caddemiz ile Zübeyde Hanım Caddemizde yapacağımız kar toplama çalışmalarına engel olmaması adına belirtilen güzergahlarda araçlarımızı lütfen yol kenarlarından kaldıralım.”