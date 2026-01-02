Vali Çelik, Hakkari merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi aştığını belirterek, çığ tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Hakkari-Van kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, ekiplerin yoğun bir şekilde sahada görev yaptığını ifade etti.

Kar Yağışı-67

Açıklamasında devam eden kar yağışı, eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları ve yoğun buzlanmaya dikkat çeken Vali Çelik, "Yerleşim merkezlerinde 1 metreye ulaşan, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ciddi çığ riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamalarını, mecburi durumlarda ise azami dikkatle hareket etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA