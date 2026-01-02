Vali Çelik, Hakkari merkezinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını, yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi aştığını belirterek, çığ tehlikesine karşı zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı. Vali Ali Çelik, Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu ile birlikte Hakkari-Van kara yolunda yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Çelik, ekiplerin yoğun bir şekilde sahada görev yaptığını ifade etti.

Açıklamasında devam eden kar yağışı, eksi derecelere düşen hava sıcaklıkları ve yoğun buzlanmaya dikkat çeken Vali Çelik, "Yerleşim merkezlerinde 1 metreye ulaşan, kırsal alanlarda ise yer yer 2 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle ciddi çığ riski bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça araçlarıyla dışarı çıkmamalarını, mecburi durumlarda ise azami dikkatle hareket etmelerini önemle rica ediyorum" dedi.