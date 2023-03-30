Van Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik eğitim seminerlerine devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca kadınlara yönelik Ramazan ayının önemi ile ilgili seminer verildi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen seminerde Van İl Müftülüğünde görevli Vaize Esma Dursun tarafından kadınlara Ramazan ayının önemi, bu ayda yapılması gereken ibadetler, ve Ramazan ayının bereketi gibi konularda çeşitli bilgiler verildi. Kadınların ilgi gösterdiği seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi.