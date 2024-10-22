Van Büyükşehir Belediyesi, iştirak şirketleri olan BELVAN ve VANSU’dan 5 buçuk ay önce çıkarılan işçilerin iş akitlerinin sonlandırılmasına yönelik açıklama yaptı.

Kamuoyuna sağlıklı bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirten Van Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada, 6 aylık süreçte önemli işlere imza atıldığı kaydedildi.

Açıklamada; “Hukuksuz işlemleri düzeltme adına bazı çalışanların iş akitlerini üzülerek feshetmiştik. Açıklama yaptığımız günden başlayarak, kamuoyunda şirketlerimiz BELVAN ve VANSU ile belediyemiz aleyhinde olumsuz algı yaratmaya dönük girişimler başlatılmış, haberler yayımlanmıştır. Geride bıraktığımız 6 aylık süreçte bu algı girişimleri boşa çıkarılmış, maksatlı girişimler ifşa olmuştur” denildi.

Yazılı açıklamada; “Seçimlerin hemen öncesine kadar, çoğu bürokrat ve siyasilerin yakınları olmak üzere seçim yatırımı olarak yüzlerce kişi belediye şirketi olan BELVAN LTD. ŞTİ. ve VANSU A.Ş. üzerinden işe alınmıştır… Bu kişilerin çoğunun işe gelmeden maaş aldıkları tespit edilmiştir…” denildi.

MAĞDUR İŞÇİLER İÇİN YENİ BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Göreve geldiklerinde son 6 ayı baz aldıklarını, engelliler ile ilan ve sınavla yapılan 17 kişilik alım işlemiyle işe giren hiç kimsenin işten çıkarılmadığı kaydedilen açıklamada, şunlara yer verildi: “Yönetimimiz işten çıkarmaya dönük işlem kararı alırken, adalet ilkesine aykırı davranmamak adına son altı ay içerisinde yapılan tüm alımlar üzerinden sadece ilansız ve mülakatsız bir şekilde işe alınanların (engelliler hariç) iş akitlerinin sona erdirilmesine karar vermişti. Lakin bu, işe alınanların tamamının yukarıda açıklamaya çalıştığımız üzere “birilerinin yakını veya torpiliyle alınanlardır” anlamına gelmesin. Elbette bunların içerisinde gerçekten işe muhtaç ve emekleriyle, alın teriyle çalışma yürüten insanlarımız da mevcuttu. Ayrıca aynı dönemde ilan ve sınavla yapılan 17 kişilik alım işlemiyle işe giren hiç kimse işten çıkarılmamıştır. Nitekim her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, emekçi yurttaşlarımızın emeğine her zaman saygılıyız ve bunların yeniden iş sahibi olabilmeleri için çabalarımız sürüyor.”

Açıklama, şu ifadelerle son buldu; “Bizler bazı çalışanların iş akitlerini sonlandırırken bir adaletsizliği ortadan kaldırmayı amaçladık. Kentimizde binlerce, hatta on binlerce muhtaç işsiz varken, birilerinin yakını veya torpillisi diye bazı kişilerin işe dahi gelmeden iş sahibi olmasını kabullenemiyoruz. Bundan sonra da böylesi adaletsizlikleri kabul etmeyeceğiz ve bunun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Yargısal süreç sonunda bunun dışında kalan, yani gerçek manada işçi, emekçi olan ve işe muhtaç konumunda bulunan yurttaşlarımızla ilgili sürecin yeniden değerlendirmeye tabi tutulacağını bir kez daha deklare ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”