Van Büyükşehir Belediyesi, depremin yaralarını sarmak için yardım çalışmalarına devam ediyor. Depremin ardından Van’a gelerek yurtlara yerleşen depremzedeler için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Aile Destek Merkezi, çocuk ve yetişkin polar takımları, atkı ve bere takımları, bebek battaniyeleri, çocuk hırka ve yelekleri olmak üzere 1826 adet kıyafet üretti.

Üretilen kıyafetler kentte Seyit Fehim Arvasi Yurdu, Van Yurdu ve Aişe Sıddıka yurtlarında kalan afetzedelere dağıtıldı. Temel ihtiyaç malzemeleri başta olmak üzere giyim ve diğer alanlarda yapılacak yardımlar belirli periyotlar halinde devam edecek.iha