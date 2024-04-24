Dün yapılan toplantı Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis üyelerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının anlam ve önemine dair konuşmalarıyla başladı.

Mecliste tüm çocukların bayramı kutlandı. Yapılan kutlamaların ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fuat Yaşar Atan başkanlığında gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 15. Maddesince 20 adet ihtisas komisyonunun kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

Yine mecliste, 2023 yılı mali denetim komisyon raporunun meclise sunulması kararlaştırılırken, satışa sunulan taşınmazların tespiti ve incelenmesi talep edildi.

Toplantıda ayrıca 2022-2024 yılları arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Turizm İl Müdürlüğü, vakıf ve derneklere yapılan 204 protokolün iptal edilmesine ilişkin başkanlık yasası görüşüldü.