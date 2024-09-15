SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, kalp sağlığı için egzersizin, hayatın bir parçası haline getirilmesi gerektiğini hatırlattı.

“Kalp sağlığımızı korumak için egzersiz yapmayı hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz” diyen Başhekim Sarıkaya, bunun nedenlerini de maddeler halinde açıkladı.

İşte Başhekim Sarıkaya’nın egzersizin önemine ilişkin maddeler halindeki o açıklaması;

Günlük aerobik egzersizler kolesterol ve kan basıncınızı düzenler, şeker hastalığından korur, kalp krizi riskini düşürür.

Kendinizi daha mutlu hissetmenizi sağlar, uykunuzu düzenler, kilo vermenize yardımcı olur.

Haftada toplam olarak 2,5 -5 saat orta şiddette tempolu yürüyüş, bisiklet, yüzme, kayak gibi egzersizler yapmalıyız.

Bunu günlük olarak da, birkaç güne de bölerek de yapabilirsiniz.

Yaptığınız egzersizin süresi ne kadar artarsa riskiniz o kadar azalır.