Van Gölü Canavarları ve Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Van Sahil Yolu’nda pedal çevirecek.

Van Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan ve bu yıl tamamlanarak açılışı gerçekleştirilen Van Sahil Yolu, bisiklet severlere parkur olacak.

Van Gölü’ne dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla pedala basacak olan aktivistler, parkur olarak Van Sahil Yolu’nu tercih etti.

Etkinlik kapsamında 2024 yılı için planlanan ilk tur, Van Sahil Yolunda gerçekleşecek. Bisiklet tutkunları ve doğaseverler, 25 Şubat Pazar günü saat 09.45'te Kurtuluş Parkı'nda bir araya gelecek ardından saat 10.00'da start alarak Van Gölü manzaralı bisiklet sürüş keyfi yaşayacak.

Etkinliğe katılanlar, hem spor yapma hem de doğayı keşfetme imkânı bulacak.