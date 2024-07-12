Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ve endemik bir tür olan Van Balığının neslinin tükenmemesi ve üremesi için her yıl 15 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanıyor. Bu tarihler arasında balık tatlı sulara göç ederek üremesini gerçekleştiriyor. Bu esnada da sıkı korumaya alınarak kaçak avcılığın önüne geçiliyor.

Av yasağının olduğu tarihlerde balıklar, yumurtalarını tatlı sulara bırakmak için su akışının tersine yüzerek, önüne çıkan engelleri aşıp hem yumurtalarını bırakıyor hem de görsel şölen sunuyor.

3 ay süren yasak boyunca balık neslinin korunması sağlanıyor. Özellikle Erciş İlçesi Bendi Mahi çayı üzerinde bulunan Balık Bendine yumurtalarını bırakmak isteyen balıkların göçü bir hayli yoğun oluyor.

Balığın göç esnasında oluşturduğu görsel şölen nedeniyle festivaller de düzenleniyor.

Av yasağının bitimine az süre kala hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar 15 Temmuz’da Van Gölü’ne açılarak “vira bismillah” diyecek ve sezonu açacak.

Havzada binlerce insanın geçim kaynağı olan Van Balığı 15 Temmuz’da av yasağının bitimiyle beraber sofralarda yerini alabilecek.