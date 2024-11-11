İsa Berge ile Eser Adıyaman listeleri arasında gerçekleşen seçimi Eser Adıyaman’ın listesi kazandı.

Van’da bir düğün salonunda gerçekleşen seçime yeşil liste ile giren Eser Adıyaman 444 oy alırken, beyaz listede yer alan İsa Berge ise 435 oy aldı. Seçimlerde 913 oy kullanılırken, 34 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeşil liste ile seçime giren Eser Adıyaman, oy çoğunluğuyla Van Bakkallar, Bayiler, Büfeciler, Kantinciler ve Manavlar Esnaf Odası Başkanı oldu.

Eser Adıyaman’ın başkan olduğu listede yer alan isimler şu şekilde;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

1- Eser Adıyaman

2- Zekeriya Yıldırım

3- Ömer Zengi

4- Tacdin Garip

5- Ercan Şeker

6- Mehmet Şirin Akan

7- Lema Kaya

8- Muhammed Zeki Siyahtaş

9- Mücahit Aslan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

1- Nazım Aslan

2- Osman Öztunç

3- Selim Varol

4- Selma Apaydın Batu

5- İsmail Işık

6- Haci Demir

7- Özgür Dik

8- Salih Kapağan

9- İsmail Adıyaman

Denetim Kurulu Asil Üyeler

1-Süleyman Kuş

2-Vedat Ceylan

3- Nazmi Kurt

Denetim Kurulu Yedek Üyeler:

1-Ekrem Özdemir

2- Vedat Demir

3-Erdoğan Önder