Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 26 gün önce çalışma başlatıldı.

Harekete geçen ekipler, yer yer inen çığlardan ve kardan kapanan yolda 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açılırken, kapalı kalan 6 kilometrelik yolun önümüzdeki salı gününe kadar açılacağı belirtildi.