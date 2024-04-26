Van-Bahçesaray kara yolu, 22 Aralık 2023'te çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu süreçte birçok noktaya çığ düşerken, ilk çalışma 13 Şubat'ta yapıldı. Ancak risk nedeniyle çalışmalar durduruldu.

Yaklaşık 4 aydır kapalı kalan kara yolunu açmak için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce 26 gün önce çalışma başlatıldı.

Van Bahcesaray Kara Yolunun 36 Kilometre 45379 (5)

Harekete geçen ekipler, yer yer inen çığlardan ve kardan kapanan yolda 5-6 metre yüksekliğinde 'kar tünelleri' açarak güçlükle ilerliyor. 42 kilometrelik kara yolunun 36 kilometresi ulaşıma açılırken, kapalı kalan 6 kilometrelik yolun önümüzdeki salı gününe kadar açılacağı belirtildi.

Kaynak: DHA