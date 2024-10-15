Van gölünde hidro-akustik araştırma seferi gerçekleştirildi. Seferde birbirine paralel 28 hat boyunca toplam bin kilometre akustik veri toplandı ayrıca gölün tamamını temsil eden 15 istasyonda 0-50 metre derinlik aralığında fiziksel ve kimyasal ölçümler ile birlikte çeşitli derinlik katmanlarından 45 adet plankton örneği alındı. Yoğun geçen seferin tamamlanmasının ardından verilerin ve örneklerin analiz edilmesine başlandı.

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Proje yürütücüsü kurum Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak çalışmaya teknik yönden büyük katkılar sağlayan proje ortaklarımız ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünden Prof. Dr. Ali Cemal Gücü’ye, teknik ve lojistik yönden katkı sağlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Fazıl Şen ve Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz'' denildi.