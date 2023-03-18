AK Parti milletvekilliği aday adaylık ön başvurusunu online olarak alıyor ve başvuru bedellerini ise AFAD hesaplarına yatırılma koşulu ile başvuruları kabul ediyor. Ön başvuru yapanların 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17’ye kadar evraklarını teslim ederek başvurularını kesinleştirmesi gerekiyor.

Temayül tarihleri değişti

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, temayül tarihinde de değişiklik yapıldığını belirtti.

Yavuz, “İllerimizde ve Genel Merkezimizde zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlar da daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. 19 Mart 2023 Pazar günü yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 10.00- 16.00 saatleri arasında yapacağız" dedi.

Van'da 5 günde 28 başvuru

Başvurularının başladığı 13 Mart 2023 tarihinden itibaren dört gün içinde 6 kadın, 22 erkek toplamda 28 kişinin aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

AK Parti Van İl Başkanlığına kesin aday adaylık başvurusu yapan isimler ise şu şekilde;

Adnan Yörük

Ahmet Erdoğan

Ahmet Koçak

Ali Zor

Berrin Sürmeli

Cengiz Yağız

Cevdet Yıldız

Cihan Saydaş

Çetin Ebinç

Ebubekir Kaçmaz

Fatma Değer Ergenç

Ferhat Yaşar

Hatice Erdoğan

Havva Duran

İlhami Taşdemir

Malik Özbey

Muhammed Mücahit Arvas

Murat Demir

Nedim Sağla

Nimetullah Arvas

Nizamettin Ağar

Özge Burak Değer

Paşa Kurşunluoğlu

Savaş Nurullah Kıylık

Seyfullah Çelenk

Suzan Türkoğlu

Veysi Dayan

Zübeyt Hakan Perihanoğlu

Başvuruların 17 Mart 2023 tarihi itibariyle devam ettiği ve aday adaylık başvuru sayısında bu yıl rekor bir başvuru bekleniyor.

Vanhakimiyet