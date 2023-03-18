AK Parti milletvekilliği aday adaylık ön başvurusunu online olarak alıyor ve başvuru bedellerini ise AFAD hesaplarına yatırılma koşulu ile başvuruları kabul ediyor. Ön başvuru yapanların 22 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17’ye kadar evraklarını teslim ederek başvurularını kesinleştirmesi gerekiyor.
Temayül tarihleri değişti
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, temayül tarihinde de değişiklik yapıldığını belirtti.
Yavuz, “İllerimizde ve Genel Merkezimizde zorluk yaşanmasın, adaylık müracaatlarında bulunanlar da daha rahat bir şekilde müracaatta bulunsun diye bu kararı aldık. Bu karara bağlı olarak da temayül yoklamasının tarihi de değişti. 19 Mart 2023 Pazar günü yapacak olduğumuz teşkilat temayül yoklamamızı, 25 Mart 2023 Cumartesi günü 10.00- 16.00 saatleri arasında yapacağız" dedi.
Van'da 5 günde 28 başvuru
Başvurularının başladığı 13 Mart 2023 tarihinden itibaren dört gün içinde 6 kadın, 22 erkek toplamda 28 kişinin aday adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.
AK Parti Van İl Başkanlığına kesin aday adaylık başvurusu yapan isimler ise şu şekilde;
Adnan Yörük
Ahmet Erdoğan
Ahmet Koçak
Ali Zor
Berrin Sürmeli
Cengiz Yağız
Cevdet Yıldız
Cihan Saydaş
Çetin Ebinç
Ebubekir Kaçmaz
Fatma Değer Ergenç
Ferhat Yaşar
Hatice Erdoğan
Havva Duran
İlhami Taşdemir
Malik Özbey
Muhammed Mücahit Arvas
Murat Demir
Nedim Sağla
Nimetullah Arvas
Nizamettin Ağar
Özge Burak Değer
Paşa Kurşunluoğlu
Savaş Nurullah Kıylık
Seyfullah Çelenk
Suzan Türkoğlu
Veysi Dayan
Zübeyt Hakan Perihanoğlu
Başvuruların 17 Mart 2023 tarihi itibariyle devam ettiği ve aday adaylık başvuru sayısında bu yıl rekor bir başvuru bekleniyor.