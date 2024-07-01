Havaların ısınmasıyla birlikte Van Gölü’nde boğulma vakaları meydana gelirken, Van AFAD boğulma tehlikesine karşı alınabilecek tedbirleri hatırlattı.
Tedbirlerin hayat kurtaracağına vurgu yapan AFAD, yaptığı paylaşımda; “Ülkemizde her yıl yüzlerce kişi suda boğulma sonucunda hayatını kaybediyor. Suya girerken tedbirli olmak sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir!” notunu düştü.
AFAD tarafından yapılan bilgilendirmede; “Boğulma tehlikesine karşı alabileceğiniz tedbirleri biliyor musunuz?” diye soruldu ve o tedbirler şu şekilde maddeler halinde sıralandı;
“*Paniğe kapılmak, kontrolü kaybettirir.
*Sıcaklığını ve derinliğini bilmediğiniz sulara atlamayın.
*Suya girmeden önce, ufak ısınma egzersizleri veya esneme hareketleri yapın.
*Küçük çapta da olsa rahatsızlık hissettiğiniz an sudan çıkın.
*Yüzmek için cankurtaran bulunan yerleri tercih edin.
*Çocuklarınıza, yanlarında bir yetişkin olmadan suya girmenin tehlikeli olduğunu öğretin.
*Lütfen unutmayın; Küçük tedbirler, büyük kazaları önler!”