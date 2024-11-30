Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Merkez ve Taşra Teşkilatında, 2’si Van olmak üzere toplamda 16 personel alımı yapılacak. Van Adli Tıp Grup Başkanlığı için 2 kimyager alımı yapılacak. Van için başvuru yapacak adayların Kimya veya Biyokimya lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekecek.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2024 yılı KPSS’ye giren ve her kadro için aranan puan türünden en az 70 puan alan adaylar başvurabilecek. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6’ncı maddelerinde yazılı olan şartlar ile bu ilanın 4’üncü maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.

Sözlü sınavlara, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere her kadro için ilân edilen kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılacak.

İşte ilana ilişkin detaylar:

GENEL ŞARTLAR:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 15 Aralık 2024 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son müracaat tarihi itibarıyla başvurulan kadro için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

g) Arşiv araştırması olumlu olmak.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adli Tıp Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar her bir kadro için yalnızca bir başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başvurular 09 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp, 15 Aralık 2024 Pazar günü saat 23:59 itibarıyla sona erecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuruda bulunan ve başvuruları kabul edilen adayların KPSS P3 puanları esas alınarak en yüksek puandan başlayarak en düşük puana göre sıralamaları yapılacaktır. Bu sıralama sonucunda ilan edilen kadro sayısının 3 katı kadar, sıralamada yüksek sırada bulunan aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi atama işlemi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Başvuru sonuçları ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacaktır. Ayrıca, adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığının İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak olup, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecektir.