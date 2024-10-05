2013 yılında yapım çalışmaları başlayan ve zaman zaman çalışmaların aksaması ile gündeme gelen Şırnak-Van Karayolunun 3’üncü ihalesi 20 Ağustos'ta yeniden yapılmıştı.

Firma tarafından Şırnak-Van karayolunun 55 kilometrelik yapım çalışmalarına başladı. Vali Ekici, beraberindekilerle birlikte incelemelerde bulundu.

Vali Ekici, yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirdiği Şırnak ziyaretinde Şırnak-Van yolunun 2028 yılında tamamlanması hedeflediğini açıklamıştı.