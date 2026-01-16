Van Valisi Ozan Balcı, eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili dolayısıyla yazılı bir mesaj paylaştı. Vali Balcı, mesajında; “2025-2026 Eğitim Öğretim Yılının birinci dönemini geride bırakmanın heyecanını yaşayan öğrenci, öğretmen ve velilerimizin güzel bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Öğretmenlere seslenen Vali Balcı; “Değerli Öğretmenler; Gelecek nesilleri yetiştiren, sadece çocuklarımıza ve gençlerimize değil, bütün bir topluma yön verecek olan sizlere millet olarak çok şey borçluyuz. Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, nesillerimizi yetiştiren sizleri desteklemekten, sizleri yaptığınız işlerde yüreklendirmekten gurur duyuyorum. Bu tatil sürecinin, sizlerin bedenen yorgunluğunu alması ve ikinci dönemde de mesleğinize daha büyük bir şevkle bağlanmanıza vesile olmasını diliyorum” dedi.

Vali Balcı, “Kıymetli Velilerimiz, anne baba olmak sadece çocukların ihtiyaçlarını karşılamak ve sadece başarı beklemek değildir. Onlarla hayatı paylaşmak, rol model olabilmek ve her daim onların yanında olduğunu hissettirebilmektir. Karne notları sadece akademik başarıyı gösteren bir araçtır. Birey olabilmeleri ve donanımlı hale gelebilmeleri için insanî değerlere sahip olmak adına en önemli adımları aileler atmaktadır. Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla kaliteli vakit geçirebilmenizi diliyorum” mesajını paylaştı.

Van Valisi Ozan Balcı, mesajının sonunda da öğrencilere şu şekilde seslendi; “Sevgili Öğrenciler, Ülkemizin yarınları olarak öncelikle sizlere güvenimizin tam olduğunu belirtmek isterim. Başarılı olmanın sadece akademik anlamda olmadığını sizler de biliyor olmalısınız. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda varlığını gösterebilmiş olmak da başarı kazanmanın bir biçimidir. Bu tatilin hepinizi dinlenirken geliştirecek etkinlikler yapmanızı, bol bol kitap okumanızı, araştırmak, gezmek görmek için olabildiğince istekli olmanızı öneriyor ve hepinize iyi tatiller diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, bir kez daha tüm öğretmen ve öğrencilerimizin aileleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir tatil süreci geçirmelerini temenni ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”