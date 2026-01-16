Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Kadriye Tefiye (56), artan nefes darlığı şikâyetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın kalbinin sağ tarafında yaklaşık 4 santimetre boyutlarında kitle tespit edildi. Ayrıca hastada akciğer damarlarına pıhtı attığı belirlendi.

Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tahir Olgaç tarafından gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyat sonucunda, hastanın kalbinde tespit edilen yaklaşık 4 santimetre büyüklüğündeki kitle ile eş zamanlı olarak akciğer damarlarındaki pıhtılar temizlendi. Operasyonun ardından sağlığına kavuşan hasta, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecek.

"Operasyonu planladığımız şekilde başarıyla gerçekleştirdik"

Konuya ilişkin konuşan Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Tahir Olgaç, hastanın kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümleri tarafından yakından takip edildiğini belirtti. Op. Dr. Olgaç, "Hastamız 56 yaşında, morbid obez ve ileri KOAH'ı bulunan bir hastamızdı. Aynı zamanda akciğer damarlarına pıhtı atan bir hastamızdı. Bu durumun sebebi araştırılırken kardiyoloji ve göğüs hastalıkları bölümleri arasında sürekli takip edilmekteydi.

Yapılan tetkikler sonucunda hastamızın kalbinin sağ tarafında yaklaşık 3'e 4 cm boyutlarında bir kitle tespit edildi. Bunun üzerine kardiyoloji ve kalp cerrahisi ekibi olarak konsey kararı aldık ve hastamızı ameliyat etmeye karar verdik. Ameliyat için hazırlıklarımıza başladık. Esasında teknik olarak basit ve zor olmayan bir ameliyattı ancak hastamız için oldukça riskliydi. Bunun nedeni ileri KOAH'ının bulunması, morbid obez olması ve akciğer damarlarına pıhtı atmış olmasıydı. Buna rağmen operasyonu planladığımız şekilde başarıyla gerçekleştirdik" dedi.

Kalbin sağ tarafındaki kitleyi, kalbi durdurmadan bypass altında, kalp çalışır vaziyetteyken sağ atriyumdan çıkardıklarını dile getiren Olgaç, "Aynı zamanda akciğerine giden damarlara endarterektomi dediğimiz pıhtı temizleme işlemini de uyguladık. İşlem sonrasında hastamız aynı gün yoğun bakımda uyandı, bilinci açıldı ve kendine geldi. Ekstübe edildi ve genel durumu gayet iyiydi. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı.

Hastamız ameliyat öncesine kıyasla nefes darlığı şikâyetinin yüzde 70-80 oranında geçtiğini ifade etti. Daha sonra servis sürecinde de aynı şekilde takiplerimizi sürdürdük. Akciğer rehabilitasyon süreci başlatıldı ve hastamızın durumu giderek daha da iyiye gitti. Şu anda genel durumu iyi olup, bugün taburculuğunu planlamaktayız" diye konuştu.

Başarılı ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulduğunu ifade eden 6 çocuk annesi Kadriye Tefiye isimli hasta ise başarılı operasyonu gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür etti.