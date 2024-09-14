Vali Ozan Balcı, yayımladığı yazılı mesajında; “Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in yeryüzüne teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunmaktayız” diye kaydetti.

Mevlid Kandili nedeniyle yazılı mesaj yayımlayan Vali Balcı; “Âlemlerin Efendisi Hz. Muhammed (SAV), örnek ahlakı ile bizlere her zaman ışık olmaktadır. O, güzel ahlakı ile henüz Peygamberlik müjdelenmeden önce bile herkesin takdir ve beğenisini alan eşsiz bir kişiliğe sahipti. Bu yüzdendir ki Peygamberlik dönemi öncesinde bile kendisine “Muhammedü’l-emîn” yani “Güvenilir Muhammed” denilmekteydi. Hayatının her döneminde herkese karşı adaletli ve hoşgörülü davranan Hz. Muhammed (S.A.V), sadece sözleriyle değil davranışlarıyla da tüm insanlığa, iyi bir insan olmanın en güzel örneklerini göstermiştir. Bu günlerde Peygamberimizin (S.A.V) evrensel ve çağlar üstü mesajına duyulan ihtiyaç daha da artmıştır. İnsanlığın huzuru, İslam Âleminin birliği ve dirliği peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini layığıyla anlamaktan ve tevhid anlayışından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, mesajının devamında şunları söyledi; “Bugün dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaların, akan kan ve gözyaşlarının sona ermesi ancak O’nu örnek almamızla mümkün olacaktır. Bunun için kendi ailemizden ve çevremizden başlamak üzere hoşgörülü, adil ve dürüst bir yaşam sürmemiz gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Mevlid Kandili'nin vatanımız, milletimiz ve tüm İslam Âlemi için rahmet, merhamet, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, başta Vanlı Hemşerilerim olmak üzere tüm İslam Âleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.”