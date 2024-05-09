Van Valisi Ozan Balcı, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ile birlikte kentin farklı mahallelerinde yapımı süren anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise inşaatlarında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Vali Balcı, eğitimin altyapısına çok önemli yatırımlar yapıldığını ve okul inşaatlarının Van'ın her bölgesinde hızla yükseldiğini söyledi.

"İLİMİZDEKİ DERSLİK SIKINTISI BÜYÜK ORANDA BİTMİŞ OLACAK"

Kentte eğitim alanında yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Vali Balcı, "Van'da inşaatı tamamlanan 537 derslikten oluşan 111 yeni anaokulu, 264 derslikten oluşan 32 ilkokul, 76 derslikten oluşan 4 ortaokul, 24 derslikten oluşan 1 lise eğitime açıldı. Şu anda inşaatı devam eden 56 derslikten oluşan 7 anaokulu, 100 derslikten oluşan 4 ilkokul, 80 derslikten oluşan 4 ortaokul, 72 derslikten oluşan 3 lise, kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılacak. Ayrıca 16 derslikten oluşan Erciş Bilim Sanat Merkezi, 16 derslikten oluşan Olgunlaşma Enstitümüz var. Bunları da tamamlıyoruz. Okullarımızın tamamlanması sonrası ilimizdeki derslik sıkıntısı büyük oranda bitmiş olacak. Bu okullarımız geleceğimiz olan çocuklarımıza hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

OKUL BAHÇELERİNE YAPILAN 75 HALI SAHA HIZLA TAMAMLANIYOR

Van Valisi Ozan Balcı, akabinde Namık Kemal İlk ve Ortaokulu bahçesinde yapımı süren halı sahada incelemelerde bulundu. Öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Vali Balcı, spor yatırımları kapsamında, öğrencilerin spor yapabilmeleri için 75 okul bahçesine halı saha yapıldığını söyledi. Ziyaret esnasında caddede karşılaştığı seyyar satıcı ile sohbet eden Vali Balcı, hayırlı bereketli kazançlar diledi.

VALİ BALCI ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Vali Ozan Balcı, son olarak Edremit İlçesi Erdemkent İlkokulu 1-D sınıfı öğretmeni ve öğrencilerini makamında kabul etti. Minik öğrencilerle sohbet eden ve hayallerini gerçekleştirebilmeleri için çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulunan Vali Balcı, ziyaretine gelen çocuklara kitap hediye etti.