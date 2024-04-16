Vali Ozan Balcı, öğrenciler ve öğretmenler için düzenlenen harita dağıtım törenine katıldı. Törende konuşan Vali Balcı, “Eğitim adına çok güzel işler yapıyoruz. İlimize 4 milyona yakın kitap kazandırdık. Türkiye’de bu anlamda ilk sıradayız. Öğrenciler hayallerini gerçekleştirmek için kitap okumalı. Ayrıca, http://kitapvan.gov.tr adresinden kitap talep eden öğrencilerimizin adreslerine kadar kitaplar ulaştırılıyor” dedi.

Vali Balcı; “Şimdi güzel bir işe daha imza attık. 700 bin adet arkalı önlü Dünya ve Türkiye fiziki ve siyasi harita bastırdık. Çünkü harita bilgisi öğrencilerimiz için çok önemli. Çocuklarımızın eğitim hayatına büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımız haritaları odalarına asacaklar. Ülkemizin dünyadaki yeri, dağlar, ovalar ve göllerimiz hakkında bilgi sahibi olacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.