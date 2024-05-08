Vali Balcı, “İlimizde spordan sağlığa, eğitimden tarıma, sosyal politikalardan kültür ve sanata, hayata, yaşama dair birçok alanda güzel işler yapıyoruz. Bunlardan en önemlisi de gençleri, çocukları ilgilendiren spor yatırımlarıdır. Bu kapsamda Spor Van projesini başlattık. Amacımız her çocuğun bir spor dalı ile ilgilenmesi ya da iyi bir izleyicisi olmasıdır” dedi.

Sporun alt yapısını güçlendirdiklerini belirten Vali Balcı; “Biz bir yandan spor alt yapısını güçlendirirken, bir yandan da okullarımıza spor malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Çocukları sporla buluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Spor alt yapısına yatırımlarımız kapsamında 300 voleybol basketbol sahasını okullarımıza yaptık. 75 tane halı saha yapıyoruz. 23 spor salonu ve içerisinde 5 spor salonunun bulunduğu sporcu fabrikasını açtık. 13 yüzme havuzu yaptık. 13 ilçemizde halıda, basketbol ve voleybol sahası tenis kortunun olduğu kompleks yaptık” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı, son olarak; “Spora daha çok yatırım yapmalıyız. Bu yatırımlarımızla Van’ın çocukları, gençleri spor alanında hem yerel hem ulusal birçok başarıya imza atacak” dedi.

Vali Ozan Balcı ayrıca Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni de ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti, öğrenci ve öğretmenlere kitap hediye etti.