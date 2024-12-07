Vali Ozan Balcı, 2 yıl içerisinde 118 tanesi anaokulu olmak üzere toplamda 203 yeni okulun yapıldığını belirtti.

Vali Balcı, son olarak yapımı devam eden Kazım Karabekir Lisesi inşaatında incelemelerde bulunarak Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nevzat Taşdemir ve yüklenici firma yetkililerinden inşaatın son durumu hakkında bilgiler aldı.

VALİ BALCI: “111 ANAOKULU’NUN YAPIMI TAMAMLADIK”

Okul ziyaretinde açıklamalarda bulunan Vali Ozan Balcı, “Van'da Milli Eğitim Bakanlığımızın desteğiyle 680 derslikten oluşan 118 bağımsız yeni anaokulu yaptırdık. 111 tanesi bitti. 7 tanesinin inşaatı devam ediyor. Onları da kısa zamanda bitireceğiz. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve olgunlaşma enstitüsü inşaatlarımız devam ediyor. Okullarımız, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.