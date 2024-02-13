Van Valisi Ozan Balcı, Kitap Van Projesi kapsamında İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullara 35 bin kitabın dağıtım programına katıldı.

Vali Ozan Balcı, kitap dağıtım programına katıldı. Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesindeki programda konuşan Vali Ozan Balcı, kitap okuyan insanların başarılı olduğunu belirterek, çocuklara kitap okumaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Programda konuşan Vali Balcı, “İlimize yaklaşık 3 milyon 500 bin kitap kazandırdık. 500 bin TÜBİTAK eserini ilimize kazandırdık. 11 bebek-çocuk kütüphanesi kurduk. 300 okulumuza yeni kütüphane yaptık. İlimizde yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesinin temelini attık. Edremit ilçemize yeni bir kütüphane açtık. Okullarda bir saat kitap okuma etkenliği yapılıyor. Yıl boyunca 4 kez okuma yarışması yaparak en çok kitap okuyan çocuklarımızı ödüllendiriyoruz” dedi.