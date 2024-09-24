Kazı Çalışmalarında Heyecan Verici Buluntular

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 37 yıldır devam eden bu kazılarda, tarihi eserlerin temizlenmesi ve korunması işlemleri hızla ilerliyor Urartu Kralı II. Rusa tarafından inşa edilen Ayanis Kalesi, etkileyici mimarisi ve tarihi dokusuyla bölgenin en önemli yapılarından biri olarak dikkat çekiyor. Asırlardır ayakta kalan bu kalede, kazı ve restorasyon çalışmaları, geçmişin izlerini gün ışığına çıkarmak amacıyla sürdürülüyor.

Profesyonel Bir Ekip ile Derinlemesine Araştırmalar

Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Işıklı'nın liderliğindeki ekip, kazı çalışmalarını Haldi Tapınağı çevresinde yoğunlaştırarak, tarih öncesi döneme ait değerli buluntular elde etti. Bu buluntular, Urartuların askeri ve dini yaşamına dair önemli ipuçları sunuyor.

Eserlerin Korunması ve Restorasyonu

Elde edilen tarihi eserler, Ayanis Bölgesi Arkeolojik Kazı ve Araştırma Merkezi laboratuvarında uzman ekip tarafından temizleniyor ve korunuyor. Restorasyon sürecinin ardından eserlerin, bölgedeki müzeye teslim edilmesi planlanıyor, böylece gelecek nesillere aktarılacak önemli bir kültürel miras oluşacak.

Yazıtların Tarihsel Değeri

Kazı alanında sadece savaş aletleri değil, aynı zamanda Urartuların yazı geleneğine dair önemli buluntular da ortaya çıktı. Yaklaşık 3 bin yıl öncesine ait yazıt parçaları, dönemin yönetim yapısı ve dini inançları hakkında derinlemesine bilgi sağlıyor. Bu yazıtların uzmanlar tarafından incelenmesi, Urartuların tarihine ışık tutacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.