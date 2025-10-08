Namık Kemal Kültür Merkezi Moda Okulu’nda düzenlenen "Temel Dikiş Başlangıç Kursu"na katılan kursiyerler, Van’da kırsal bir mezrada öğrenim gören çocuklar için gönüllü bir yardım çalışmasına imza attı. Farklı seviyelerden katılımcıların yer aldığı kursiyer grubu, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı müfredat doğrultusunda temel dikiş becerilerini öğrenirken sosyal sorumluluk bilinciyle de örnek oldu. Daha önce dikiş eğitimi almış olanlarla ilk kez öğrenen kursiyerler, el birliğiyle Van’ın yüksek rakımlı bir mezrasında kışın eksi 25 dereceyi bulan soğukta eğitim gören çocuklar için sıralara minderler dikti. Masa ve sıra örtüleri de hazırlanarak sınıf ortamının daha sıcak ve konforlu hale gelmesi sağlandı.

Haftada iki gün 09.30-14.30 saatleri arasında gerçekleşen kurs, deneyimli eğitmenler tarafından yürütülüyor. İşitme engelli bireylerin eğitime etkin katılımı için derslerde anlatılan bilgiler işaret diline de çevrilirken, işitme engelli bireylerin soruları da sözlü olarak aktarılıyor. Böylece çift yönlü etkili bir iletişim sağlanıyor. Ümraniye Belediyesi tarafından sağlanan kumaş, dikiş makinesi ve iplik destekleriyle sürdürülen kursta işitme engelli bireylerden oluşan kursiyer grubu sürece aktif katılım sağladı. Büyük bir özveriyle sürdürülen üretim sürecinde son minderlerin de tamamlanmasıyla proje bu hafta sona erecek.