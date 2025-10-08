Kırmızı-siyahlı kulüp, bünyesindeki 9 farklı branşta sportif faaliyetlerini sürdürürken, bir yandan da voleybol ve basketbolda alt yapılarını güçlendirmeyi hedefliyor. Uzman antrenörler eşliğinde yapılacak seçmelerle, gençlerin spora yönelmesi ve kentin spor kültürünün güçlenmesi amaçlanıyor.

Voleybol ve basketbol tutkunu gençler, seçmelerin ardından Van Büyükşehir Belediyespor formasıyla sahaya çıkma fırsatını yakalayacak.

Seçmeler, İpekyolu Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Sporcular doğum yıllarına göre iki grupta değerlendirilecek:

1. Grup (2013–2014 doğumlular): 11 Ekim Cumartesi günü saat 13.00

2. Grup (2015–2016 doğumlular): 12 Ekim Pazar günü saat 13.00

Seçmelere katılacak sporculardan, aileleri tarafından “sağlık açısından herhangi bir engeli bulunmadığına dair” imzalı belge istenecek. Başka kulüplerde lisanslı olan sporcuların ise kulüp izin belgesi getirmesi gerekiyor.