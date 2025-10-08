Türkiye'de obezite alarmı...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Memişoğlu, açıklamasında Türkiye'deki fazla kilo sorununa dikkat çekti.

"TÜRKİYE İDEAL KİLOSUNDA OLAN İNSAN SAYISI YÜZDE 30"

Ülke genelinde başlattıkları "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında 10 milyon kişinin kilo ve boy ölçümlerini yaptıklarını bildiren Memişoğlu, "Türkiye'de kilosu ideal olan insan sayısı yüzde 30 ve gerçekten çok az.

Yüzde 65, yüzde 70'e yakın insan kilolu. Bu konuyla ilgili bilimsel çalışma yapacağız." dedi.

OBEZİTE ARTIŞ HIZININ EN YÜKSEK OLDUĞU ÜLKELERDEN BİRİ DE TÜRKİYE

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz yıl dünyayı tehdit eden obezite ile ilgili bir araştırmaya imza atmıştı.

Dünya sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre obezite artış hızının en yüksek olduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor.

2060 yılında obezite oranının dünyada yüzde 70, Türkiye'de ise yüzde 94’e ulaşması bekleniyor.

AKCİĞER KANSERİNDE DE DÜNYADA İLK 3'TEYİZ

Sigara kullanım oranlarına da değinen Memişoğlu, akciğer kanserinde Türkiye'nin dünyada ilk 3'te olduğunu bildirdi.

Memişoğlu, sigaranın kansere yol açtığının ispatlandığını vurgulayarak, sigarayı bırakmak isteyenlerin ALO 171'i arayabileceğini, mobil sağlık araçları ve sigara bırakma polikliniklerinden faydalanabileceğini söyledi.

"MHRS'DE RANDEVULU HALE GETİRECEĞİZ"

Yurt genelinde 323 Sağlık Hayat Merkezi bulunduğunu, bu merkezlerden vatandaşların ücretsiz faydalanabileceğini aktaran Memişoğlu, "Sağlıklı Hayat Merkezlerimizdeki psikolog, diyetisyen ve fizyoterapistleri MHRS'de randevulu hale getiriyoruz birkaç hafta içerisinde." diye konuştu.

Kanser taramalarında başlatılan kampanyayla erken teşhisin önemine değinen Memişoğlu, Aile hekimliği ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ücretsiz kanser taramalarının yapıldığını belirtti.