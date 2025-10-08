DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Van’da yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak ve taşkın risklerine karşı daha dayanıklı yerleşim alanları oluşturmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Hedefimiz, hem bugünün ihtiyaçlarına hem de gelecek nesillerin güvenliğine hizmet edecek yatırımlar gerçekleştirmek.”

MURADİYE VE SARAY’DA TAMAMLANAN TAHKİMATLAR

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Bölge Müdürlüğü ekipleri, kendi makine gücünü kullanarak İpekyolu ilçesine bağlı Güvelek Mahallesi’nde, Muradiye ilçesine bağlı Yukarıargıt, Alkasnak ve Uluşar Mahallelerinde, Saray ilçesinde ise Turan Mahallesi’nde taş tahkimat çalışmalarını tamamladı. Bu çalışmalar sayesinde hem tarım arazilerinin hem de yerleşim alanlarının taşkın risklerine karşı korunmasına katkı sağlandı” dedi.

ÇALDIRAN’DA DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, “Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Kusunkıran Mahallesi’nde toplamda 1.500 metre uzunluğunda kaya tahkimatı yapımına başlandı. Proje kapsamında yaklaşık 39.000 m³ kazı ve 287.500 m³ dolgu yapılması planlanıyor. Çalışmaların, bölgedeki altyapının güçlendirilmesine ve tarım alanlarının taşkın risklerine karşı güvence altına alınmasına hizmet etmesi hedefleniyor” diye kaydetti.

“GÜÇLÜ DSİ, GÜVENLİ YARINLAR” ANLAYIŞI

Genel Müdür Balta, Van’da yürütülen projelerin yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin güvenliği için de büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.