Buna göre geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla, Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi (THM) illerinin hava kalitesinde ortalama yüzde 31,5 iyileşme görüldü.

Van’ın da aralarında bulunduğu Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde, parçacık madde (PM10) yoğunlaşması, 2023 yılının aynı ayına oranla yüzde 27 azalarak 35 mikrometre olarak ölçüldü.

Van özelinde ise PM10 yoğunlaşması Güney Doğu Anadolu THM ortalamasının üstünde kalarak Mayıs ayında 30 mikrometre olarak ölçüldü.

Yine aynı şekilde Güney Doğu Anadolu THM’ye bağlı illerde kükürt dioksit (SO2) yoğunlaşması, bir önceki aya oranla 2024 Mayıs ayında yüzde 36,6 oranında azaldı.

Van’ın hava kalitesini etkileyen kükürt dioksit, ana kaynağı yüksek yağlardan oluşan linyit ve kömür gibi madenlerin ısınma veya sanayi bölgelerinde kaynak olarak kullanılmasından açığa çıkıyor. Mayıs ayında Van’da ölçülen SO2 yani havada asılı bulunan kükürt dioksit maddesi 79 mikrometre olarak ölçüldü.

VAN’IN GÜNCEL HAVA KALİTESİ ‘ORTA’ HALLİ

Bugün itibariyle paylaşılan hava kalitesi değerine göre ise 7 günlük hava kalitesi ortalaması 55 birimde kalarak orta seviyede kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzlem Merkezi tarafından açıklanan verilere göre ‘Orta’ seviyedeki hava kalite endeksi açıklamasına göre, “Hava kalitesi uygun fakat alışılmadık şekilde hava kirliliğine hassas olan çok az sayıdaki insan için bazı kirleticiler açısından orta düzeyde sağlık endişesi oluşabilir.” denildiğinden hava kirliliğine karşı yüksek hassasiyeti bulunan kişilerin daha dikkatli biçimde dışarıda bulunması gerekiyor.