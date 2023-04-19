Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu.

İngiliz ekibi Chelsea'ye karşı ilk maçı 2-0 galip tamamlayan İspanya devi Real Madrid, deplasmandaki rövanş karşılaşmasında da Rodrygo'nun 58 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle yine 2-0 kazanıp yarı finale kaldı.

Milan, 16 yıl sonra yarı finale yükseldi

İki İtalyan takımın eşleşmesinde ise ilk maçı 1-0 kazanan Milan, Napoli karşısındaki rövanş maçında 1-1 berabere kalarak 16 yıl aranın ardından adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Olivier Giroud, Milan'ın golünü 43. dakikada kaydederken Napoli ise uzatma dakikalarında Victor Osimhen ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi

22. dakikada Milan'da Giroud, 82. dakikada ise Napoli de Khvicha Kvaratskhelia penaltı atışlarından yararlanamadı.

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Ensonhaber