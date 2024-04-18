İlkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber yüksek rakımlı dağ kesimlerinde yetişen uçkun, Van’da tezgahlardaki yerini aldı.

Çeşitli kanser hastalıklarına, şeker ve tansiyon gibi farklı hastalıklara iyi geldiği söylenen uçkuna rağbet oldukça fazla.

Geçtiğimiz sene kilosu 75 liradan satılan uçkun, bu sene yüzde 100'den fazla zam ile beraber 150-200 liradan satılıyorken, kimi vatandaşlar uçkunun kilo fiyatının pahalı olmasından dert yakındı.

Seyyar araçlarla mevsimin ilk uçkunlarının satışa çıkarıldığını söyleyen Abdullah Usta, “Uçkun, Vanlıların fazlasıyla sevdiği bir tat. Şimdilik satışlardan memnunuz, kilosu 150 liradan satılıyor. Kimine göre pahalı, kimine göre uygun fiyatlı olabiliyor.

Geçtiğimiz sene uçkun kilosu 75 ila 80 TL arası değişirken bu sene 150 liradan satışa sunduk. Sadece Van’da değil, uçkun satışının yapıldığı diğer illerde de fiyatlar aşağı yukarı bu civarda oluyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Uçkunun fiyatı 150 - 200 TL arasında değişiyor.