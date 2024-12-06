Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) için tarihi bir girişimde bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı makamında ziyaret eden Türkmenoğlu, Van YYÜ için önemli taleplerde bulundu. Yaptığı ziyarette Van'ın yıllardır hasretini çektiği Hukuk Fakültesi için girişimlerde bulunan Türkmenoğlu, Onkoloji Enstitüsü'nü de gündeme getirdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin daha güçlü bir yapıya kavuşması için önemli bir görüşme gerçekleştiren Türkmenoğlu, üniversite bünyesinde bulunan Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nin bölgeye daha kapsamlı hizmet verebilmesi için de öneride bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Türkmenoğlu, Van adına ilettiği taleplere değindi.

İşte Türkmenoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı o paylaşım:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İçin Tarihi Adımlar: Hukuk Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü Gündemimizde; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar ile bir araya gelerek, hem ülke genelindeki yükseköğretim meselelerini hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin (Van YYÜ) geleceğine dair önemli konuları masaya yatırdık. Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini belirterek, üniversitenin daha güçlü bir yapıya kavuşması adına çeşitli taleplerde bulunduk. Ziyaretimizde, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesine Hukuk Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü kurulması konusundaki taleplerin YÖK Başkanımız Sayın Erol Özvar ilettik. Bununla birlikte, Van YYÜ Araştırma Hastanesi’nin kapasitesinin genişletilmesi ve daha kapsamlı hizmet verebilmesi için de önemli öneriler sunulduk. Bu adımların yalnızca Van ve çevresine değil, tüm Türkiye’ye katkı sağlayacağını vurguladık. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20 fakültesiyle bölgenin lider eğitim kurumu olarak öne çıkılmakta . Üniversite, son yıllarda yükselen başarı grafiğiyle Türkiye genelindeki üniversiteler arasında 30. sıraya yerleşmiş durumda. Planlanan Hukuk Fakültesi'nin de hayata geçmesiyle, Van YYÜ’nün uluslararası standartlarda bir dünya üniversitesi olma hedefinde önemli bir aşama kaydedeceği ifade edildi. Ziyaretimizde Eğitim, ülkemizin kalkınmasında kritik bir role sahip olduğunu dile getirdik. Bu çerçevede, YÖK’ün vizyoner liderliği ve yönlendirmeleri büyük bir değer taşımaktadır. Üniversitemizin daha nitelikli bir yapıya kavuşması ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için fikir alışverişinde bulunduk. Bu ziyaretimizin, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi için daha parlak bir geleceğe vesile olacağına inanıyorum,