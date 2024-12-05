AK Parti Van Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Fransa'nın Strazburg kentinde düzenlenen Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Kayatürk, Avrupalı milletvekillerinin Türkiye hakkında yanlış bilgilere sahip olduğunu, PKK ve FETÖ ile mücadelede Avrupa Birliği'nden yeterli desteği alamadıklarını, büyük bir çifte standart ile karşılaştıklarını kaydetti.

"ÇOK ÇİRKİN KONUŞMALAR DİNLERDİK"

Kayatürk, Türkiye Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı olarak sürekli toplantılara katıldığını, AB komisyonlarını, genel kurulunu, siyasetini hep takip ettiğini hatırlattı.

AB Karma Parlamento Komisyonu üyesi bazı siyasetçilerin konuşmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Kayatürk, "Burada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ancak burada bazı konuşmacılardan çok can sıkıcı, çirkin konuşma dinledik. Bu konuşmaları kınıyorum." dedi.

Kıbrıs sorununa da değinen Kayatürk, Kıbrıs meselesinin tek tarafı olmadığını, konunun İngiltere, ABD, Yunanistan ve Türkiye'ye bakan yönlerinin de olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ta geçmişte çok acılar yaşandığını dile getiren Kayatürk, yaşanan problemlerin ilişkileri tıkamasına izin verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yeni seçilen AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerinden bu dönemi fırsata çevirmesini isteyen Kayatürk, "Biz her dönemde bu toplantılarda 'Türkiye'nin AB üyeliğine ihtiyacı var' demekten memnuniyet duyuyoruz. Ancak buradaki arkadaşlarımızın da bizim Türkiye'nin üyeliğinin AB'ye güç katacağını söylememizden rahatsız olmaması lazım. Ben bunu anlamıyorum. Biz bunu söyleyince neden rahatsız oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"AB, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI SÜRECİNİ YÖNETEMEDİ"

AB'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu eleştiren Kayatürk, "AB'nin Rusya-Ukrayna savaşını yönetemediğini, çok doğru kararlar veremediğini ve söyledikleriyle çok etkili olamadığını da görüyoruz. Bu konuda Türkiye'nin rolünün ne kadar önemli olduğunu herkes görüyor. Eğer Türkiye bugün AB içinde daha etkin bir yerde olsaydı, muhtemelen savaşı daha etkin ve erken durdurma şansımız olacaktı." dedi.

Kayatürk, konuşmasında Gazze'deki soykırıma da dikkati çekerek, AB'nin bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmediğini belirtti.

AB'nin politikaları nedeniyle Türk insanına AB'nin önemini anlatmakta zorlandıklarını dile getiren Kayatürk, "Bana 'bu soykırıma karşı AB ne yaptı?' diyorlar. Biz bunları buralarda dile getirmezsek hangi platformlarda dile getireceğiz. O nedenle bizim karşılıklı olarak birbirimizi anlamamız lazım. Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, sizin Türkiye'nin yol almasını istediğiniz tüm konularla alakalı söylediklerinizden rahatsız değiliz. Ama biz de AB'nin eksikliklerini söylediğimizde neden rahatsız oluyorsunuz, anlamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.