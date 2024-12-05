Dünyada sadece Van’ın Gürpınar ilçesinin Norduz bölgesinde yetiştirilen, eti, sütü ve birçok farklı özelliği ile diğer koyun ve keçi türlerine göre daha kaliteli verim elde edilen Norduz koyunu ve keçisinin sayıları ‘Hayvan Gen Kaynakları’ projesi ile arttırılıyor.

Norduz koyunu ve keçisinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaması için Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Koruması Projesi kapsamında, bu koyun ve keçi türünün; yetiştirildiği ilde koruma altına alınarak sürdürülebilirliği arttırılmak isteniyor.

Bin Norduz koyunu, 500’de Norduz keçisinin bu proje kapsamında değerlendirildiğini belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, “Bin baş Norduz koyunu, 500’de Norduz keçisi Tarım ve Orman Bakanlığı’mızın Gen Kaynakları Projesi kapsamına alındı. Böylece bizler de ekstra bir destek verebiliyoruz.” diye konuştu.

“BU PROJEYİ YAYGINLAŞTIRIP, BÜYÜTMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Norduz koyunu ve keçisiyle ilgili süreçlerin hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hem Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü hem de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) gibi çeşitli kurumlar tarafından titizlikle incelendiğini belirten Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, “İlgili kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Norduz koyunu ve keçisine yönelik saf sürülerin sayısını arttırmayı hedeflediklerini aktaran İl Tarım ve Orman Müdürü Görentaş, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Gen Kaynakları Projesi kapsamında ilerleyen süreçlerde bu sayıları arttırmaya yönelik adımlarımız da olacaktır. Bu projeye dahil edilenlerin kendilerine verilen hayvanları satmama garantisi vermesi lazım, aynı şekilde ilgili birimleri de süreçler hakkında bilgilendirmesi gerekli. Bizler bu projeyi yaygınlaştırıp, büyütmeyi hedefliyoruz. Norduz koyunu ile ilgili tamamen saf sürüleri elde etmeyi hedefleyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.