Van’ın Erciş ilçesinde halı sahada tatsız bir olay yaşandı. Futbol oynadığı esnada kalbi duran Erhan Deniz, çevredekilerin yardımıyla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Erhan Deniz, doktorların dakikalarca yaptığı kalp masajı sonucu kurtarıldı.

BAŞHEKİMDEN UYARI GELDİ

Konuya dair sosyal medya hesabı üzerinden uyarılarda bulunan S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kardiyolog Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, halı saha maçlarının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine vurgu yaptı.

Halı saha maçlarının fiziki ve ruhsal koşulları elverişli olmayan bireylerde kalp krizine neden olabileceğine değinen Doç. Dr. Sarıkaya, “Halı saha maçları oldukça tehlikeli olabilecek bir durum. Yeteri kondisyona sahip olmayan kişilerde uygun şartlar sağlanmadan yapılan halı saha maçları kalp krizini tetikler. Anjiyo hayat kurtarır. Erciş’e açılmış olan anjiyo ünitesi çok önemli bir hizmettir. Emeği geçen herkesi kutlarım. Hastanın hayatını kurtaran Ahmet hocamı ve anjiyo ekibini de tebrik ederim.” şeklinde açıklamalarda bulunarak Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi’nde açılan Anjiyo Ünitesinin ise önemli bir sağlık hizmeti olduğuna vurgu yaptı.