ATMACA UM'dan Müthiş İlerleme!

Roketsan’ın gurur kaynağı yerli ve milli ATMACA UM, testlerde büyük bir başarıya imza attı. Yeni nesil seyir füzesi, hedefini tam isabetle vurdu ve uzun menzil ile süreli uçuş rekorunu kırdı. Bu fırlatılma, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir dönüm noktasını işaret ediyor.

ATMACA UM: Bir Füzenin Evrimi

Kara Atmaca adıyla bilinen ATMACA UM, testlerde kritik bir başarıya imza attı. Füze, sadece hedefi mükemmel bir şekilde vurmamakla kalmayıp, aynı zamanda en uzun menzil ve süreli uçuşunu da gerçekleştirdi. Bu başarı, ATMACA UM'ın ne kadar ileri teknolojiye sahip olduğunu gözler önüne serdi.

2025'te Envantere Girecek!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine 2025 yılında girmesi planlanan ATMACA UM, uzun menzilden hassas vuruş yeteneği kazandıracak. 18 Ağustos 2021'de Savunma Sanayii Başkanlığı ile Roketsan arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda geliştirilen füze, stratejik kara hedeflerinden hava savunma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede etkili olacak.

Füzenin Etkileyici Özellikleri

Uzunluk: 6 metre

6 metre Ağırlık: 890 kg

890 kg Menzil: 280 km

280 km Güdüm: ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS

ANS + KKS + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre + YRNS Harp Başlığı: Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili

Yüksek Patlayıcılı, Parçacık Tesirli, Penetrasyon Etkili Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg

250 kg Arayıcı Başlık: Kızılötesi Görüntüleyici Başlık (IIR)

Türkiye'nin Füze Gücüne Güç Katan Yenilik

ATMACA UM'ın bu büyük başarısı, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktayı ve yerli üretimin gücünü gözler önüne seriyor. Füzenin performansı, hem yerli hem de uluslararası alanda Türkiye'nin savunma yeteneklerini bir adım öteye taşıyor. Yatırımların ve gelişmelerin devam edeceği bu alanda, ATMACA UM gibi projeler ülkemizin askeri gücünü daha da artıracak.