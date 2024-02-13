Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok görülen ölümcül hastalıklardan biri. Fakat Türkiye'nin bazı illerinde kanser sebebiyle ölümler daha fazla görülüyor.
İşte kanserin en çok ve en az olduğu o iller...
KANSERİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER
10 - İSTANBUL - %17.8
9. TEKİRDAĞ - %17.9
8. SAKARYA - %18
7 - VAN - %18,2
6 - ANKARA - %18,5
5 - BAYBURT - %18,5
4 - ERZURUM - %18,6
3- IĞDIR - %18,6
2 - KARS - %18,8
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL!
1 - AĞRI - %21,8
KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER
10 - YOZGAT - %11,6
9 - AYDIN - %11,6
8 - ŞIRNAK - %11,4
7 - ÇORUM - %10,9
6 - OSMANİYE - %10,8
5 - HATAY - %10,6
4 - ŞANLIURFA - %10,1
3 - GAZİANTEP - %10,0
2 - KİLİS - %10,0
KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL!
1 - SİİRT - %8,5
Kaynak: Haber7