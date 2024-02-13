Kanser, dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok görülen ölümcül hastalıklardan biri. Fakat Türkiye'nin bazı illerinde kanser sebebiyle ölümler daha fazla görülüyor.

İşte kanserin en çok ve en az olduğu o iller...

KANSERİN EN ÇOK OLDUĞU İLLER

10 - İSTANBUL - %17.8

9. TEKİRDAĞ - %17.9

8. SAKARYA - %18

7 - VAN - %18,2

6 - ANKARA - %18,5

5 - BAYBURT - %18,5

4 - ERZURUM - %18,6

3- IĞDIR - %18,6

2 - KARS - %18,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL!

1 - AĞRI - %21,8

KANSER ÖLÜMLERİNİN EN AZ GÖRÜLDÜĞÜ İLLER

10 - YOZGAT - %11,6

9 - AYDIN - %11,6

8 - ŞIRNAK - %11,4

7 - ÇORUM - %10,9

6 - OSMANİYE - %10,8

5 - HATAY - %10,6

4 - ŞANLIURFA - %10,1

3 - GAZİANTEP - %10,0

2 - KİLİS - %10,0

KANSERDEN ÖLÜM ORANLARININ EN DÜŞÜK OLDUĞU İL!

1 - SİİRT - %8,5