AFAD'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, açlıkla mücadele eden Somali halkına insani yardım ulaştırılması amacıyla AFAD koordinasyonunda Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle harekete geçtiği belirtildi.

Somali'de geçen yıldan beri aralıklarla devam eden sel felaketlerinin ülkede insani koşulları giderek elverişsiz hale getirdiği kaydedilen açıklamada, bölgede ihtiyaç duyulan 130 bin gıda kolisi ve muhtelif gıda malzemeleri ile hijyen, giyim ve barınma malzemelerinin GHADA adlı gemiye yüklenmesi işlemlerinin Mersin Limanı'nda devam ettiği bildirildi.

Yaklaşık 3 bin tona ulaşan insani yardımları taşıyacak Türkiye'nin "İyilik Gemisi"nin saat 15.00'te düzenlenecek törenle Mogadişu Limanı'na uğurlanacağı kaydedildi.