Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan ekim ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 artarak 23 milyar 941 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselerek 31 milyar 521 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,6 artarak, 7 milyar 580 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2024'te yüzde 79,8 iken, geçen ay yüzde 76 olarak belirlendi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,3 arttı

Ocak-ekim döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 224 milyar 469 milyon dolar, ithalat yüzde 6,1 yükselişle 299 milyar 152 milyon dolar oldu.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı, yüzde 13,3 artışla 74 milyar 683 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Ekim 2024 döneminde yüzde 76,6 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 75'e geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, ekimde yüzde 3,8 artarak 22 milyar 25 milyon dolardan 22 milyar 826 milyon dolara çıktı. Ekimde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat, yüzde 5,2 artarak 22 milyar 684 milyon dolardan 23 milyar 865 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, ekimde 1 milyar 10 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi, yüzde 4,5 artarak 46 milyar 721 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 95,8 olarak kayıtlara geçti.

Ekimde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,4 oldu

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta ekimde imalat sanayisinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ihracatta imalat sanayisinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,3, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 olarak belirlendi.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre, ithalatta ekimde ara mallarının payı yüzde 68,3, sermaye mallarının payı yüzde 16 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,5 olarak hesaplandı.

İthalatta yılın 10 ayında ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,2 oldu.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada

Ekimde ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı, 2 milyar 3 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 423 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 409 milyon dolarla ABD, 1 milyar 210 milyon dolarla Irak ve 1 milyar 152 milyon dolarla İtalya izledi. Söz konusu ayda ilk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,1'ini oluşturdu.

Ocak-ekim döneminde ihracatta ilk sırayı 18 milyar 554 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 13 milyar 811 milyon dolarla Birleşik Krallık, 13 milyar 427 milyon dolarla ABD, 10 milyar 987 milyon dolarla İtalya ve 9 milyar 883 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sine karşılık geldi.

Ekimde ithalatta ise ilk sıra Çin'in oldu. Çin'den yapılan ithalatın tutarı 3 milyar 977 milyon dolar olarak hesaplanırken bu ülkeyi 3 milyar 712 milyon dolarla Rusya, 2 milyar 326 milyon dolarla Almanya, 2 milyar 5 milyon dolarla İsviçre ve 1 milyar 828 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9'u olarak belirlendi.

Ocak-ekim dönemindeki ithalatta da ilk sırada 40 milyar 731 milyon dolarla Çin yer aldı. Bu ülkeyi 35 milyar 508 milyon dolarla Rusya, 24 milyar 598 milyon dolarla Almanya, 14 milyar 570 milyon dolarla ABD ve 12 milyar 886 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,9'u olarak hesaplandı.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, ekimde bir önceki aya kıyasla ihracat yüzde 1,7, ithalat yüzde 4,8 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla ihracat yüzde 2, ithalat yüzde 7,2 artış kaydetti.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, "ISIC Rev.4" sınıflaması içinde yer alan imalat sanayisi ürünlerini kapsıyor. Ekimde bu sınıflamaya göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,4 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayisi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'i, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,6'yı buldu.

Ekimde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,4 olarak belirlendi. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,7 olarak kaydedildi.

Ocak-ekim döneminde imalat sanayisi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 81,8, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayisi ürünleri ithalatı içindeki payı da yüzde 11,5 olarak kayıtlara geçti.

Özel Ticaret Sistemi verileri

Özel Ticaret Sistemi'ne göre de ekimde ihracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 artarak 22 milyar dolar oldu. İthalat da yüzde 9,5 artışla 29 milyar 959 milyon dolara çıktı.

Ekimde dış ticaret açığı yüzde 34,4 artarak 5 milyar 921 milyon dolardan 7 milyar 959 milyon dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ekim 2024'te yüzde 78,4 iken bu yılın aynı ayında yüzde 73,4'e geriledi.

Özel Ticaret Sistemi'ne göre ihracat, ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,2 artarak 203 milyar 993 milyon dolar, ithalat yüzde 6,9 yükselişle 280 milyar 748 milyon dolar olarak belirlendi.

Ocak-ekim döneminde dış ticaret açığı, yüzde 14,9 artarak 66 milyar 775 milyon dolardan 76 milyar 755 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı, Ocak-Ekim 2024 döneminde yüzde 74,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.