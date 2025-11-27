Üretici ve tarımcı Sencer Solakoğlu besi hayvancılığı alanında Doğu ve Güneydoğu illerine yapılacak yatırımların Türkiye’nin kırmızı et ihtiyacını karşılayacak seviyeye ulaşmasını sağlayabileceği ifade etti.

Diyarbakır, Hakkari, Van, Muş, Erzurum ve Kars’ın coğrafyası, iklimi ve mevcut meralarının yüksek kalitede organik et üretimi için uygun olduğunu aktaran Solakoğlu, baraj sularının yaylalara ulaştırılacak sulama projeleri ve mera ıslahı ile verimin birkaç kat artırılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

“BÖLGENİN HAYVANCILIKTA LİDER KONUMA GELMESİ ELZEMDİR”

Sulama ve mera ıslahıyla besi hayvancılığında yüksek verimin elde edilebileceğini söyleyen Solakoğlu, şu ifadeleri kaydetti:

“Türkiye’de yalnızca Diyarbakır, Hakkari, Van, Muş, Erzurum ve Kars illerimizde yoğunlaşarak besi hayvancılığı geliştirsek, kısa sürede ülkenin kırmızı et ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak üretim seviyesine ulaşırız. Üstelik bu bölgenin coğrafi yapısı, iklimi ve mevcut meraları sayesinde yüksek kalitede organik et üretimi yapılabilir; bu da Avrupa’nın organik et pazarında çok önemli bir pay edinmemizi sağlar. Gerçekçi bir hedef söylüyorum: Sadece bu altı ilde modern sulama sistemleri, mera ıslahı ve altyapı yatırımlarıyla Avrupa’nın organik et talebinin büyük bir kısmını karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Fırat ve Dicle havzasındaki barajların suyunu kılcal sulama projeleriyle yaylalara ulaştırabilirsek, mera verimi birkaç katına çıkar. Keşke Çanakkale Köprüsü gibi mega projelere harcanan kaynağın bir kısmını da bu bölgeye yönlendirseydik; bugün çok farklı bir noktada olurduk. Bu bölgenin hayvancılıkta lider konuma gelmesi hem mümkün hem de stratejik açıdan elzemdir.”