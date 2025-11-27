Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce İpekyolu ilçesinde inşa edilen temelden yüksekliği 51,5 metre ve su depolama kapasitesi 1 milyon 859 bin metreküp olan Ortanca ile Özalp ilçesindeki temelden yüksekliği 45 metre ve su depolama kapasitesi 746 bin metreküp olan Gültepe göletleri tamamlandı.

Su tutmaya başlanan 2 göletin yakın zamanda devreye alınmasıyla 7 bin 30 dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması ve ekonomiye yıllık yaklaşık 45 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Ortanca göletinde düzenlenen programa katılan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy'dan bilgi aldı.

Türkmenoğlu, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Van'da, özellikle kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve arazilerin suya kavuşturulması amacıyla başlatılan sulama projelerinin devam ettiğini söyledi.

Kentin farklı noktalarında inşa edilen 10 sulama göletinden 2'sinin tamamlandığını belirten Türkmenoğlu, şunları ifade etti:

"Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bölgemizde üretimin devamlılığı suya bağlı. Gölet projelerimizi 2023'te hızla hayata geçirmeye başladık. Yaklaşık 2,5 yılda 10 göletten 2'sini tamamladık. İnşası devam eden 8 göleti de gelecek yıl devreye almayı planlıyoruz. Göletlerin tamamı hizmete girdiğinde 3 bin 700 hektar araziyi suyla buluşturacağız, ekonomiye yılda 1,7 milyar lira katkı sunacağız. Ortanca göletini 500 milyon liralık yatırımla kısa sürede tamamlayarak şehrimize kazandırdık. Bu çalışmaların şehrimizin sulama altyapısına büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bize bu imkanları sunan devletimize, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Tarım ve Orman Bakanı'mıza, DSİ Genel Müdürü'müze ve emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Hayata geçirdikleri projelerle kentteki tarım ve hayvancılığın daha da canlanacağını vurgulayan Türkmenoğlu, "Vatandaşımız da büyük bir heyecanla bu suyun toprakla buluşmasını bekliyor. Sevinçlerine ortak oluyoruz. İlimize daha fazla yatırımın gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Muhtar Zeydin Eralan da yıllardır yapılmasını beklediklerini göletin bölge için büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Gölet yapılmadan önce tarım arazilerinde ciddi su sıkıntısı yaşandığını belirten Eralan, "Buralar önceden susuzdu. Bu yüzden buğday, arpa, mısır gibi ürünleri ekemiyorduk. Tarlalar kuruyor, verim alamıyorduk. Göletin tamamlanmasıyla tarlalarımızı rahatlıkla ekeceğiz. Bu da ekonomik olarak bölgemize büyük katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bakanlarımıza, milletvekilimize çok teşekkür ederim. Devletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.