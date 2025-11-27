Uluslararası öneme sahip olan ve Asya'ya açılan ana koridorlardan biri konumundaki demiryolu, Erçek Gölü kıyısında ilerlerken, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Van ile İran arasında yolcu taşımacılığı yapan tren, Erçek Gölü çevresindeki güzergâhından geçerken seyirlik manzaralar sunuyor. Gölün mavisi, kıyıdaki doğal yaşam ve dağ siluetleriyle birleşen tren görüntüsü, hem yolculara hem de bölgeden geçenlere kartpostallık anlar yaşatıyor.

"Erçek Gölü'nün sakinliği ve trenin hüzünlü sesi"

Van'ın hemen doğusunda yer alan ve flamingoların da göç güzergahında bulunan Erçek Gölü, özellikle gün doğumu ve gün batımı saatlerinde bir tabloyu andırıyor. Van İskelesi'nden başlayarak Kapıköy'e, oradan da İran'a kadar uzanan demiryolu hattının göl kıyısındaki güzergahı, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için vazgeçilmez bir çekim noktası haline geliyor.