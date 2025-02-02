Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 2024 yılı banka mevduat verilerini açıkladı. BDDK mevduat verilerinde Türkiye’nin en zengin illerini sıralarken, Van’ın da yeri belli oldu.

BDDK, bankalarda bulunan mevduatlara ilişkin istatistikleri açıkladı. Buna göre bankalara en fazla para yatıran iller de açıklanmış oldu.

Paylaşılan raporda; Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren bankaların raporladığı bilgiler doğrultusunda mevduat/katılım fonu tutarlarının illere göre dağılımı ile ilgili bilgiler yer alıyor.

Türkiye’de parasını çeşitli yatırım araçlarında değerlendirmek isteyen vatandaşların en öncelikli tercihi vadeli hesaplar oldu.

BDDK’nın güncel verilerine göre, Türkiye’nin en zengin illeri arasında ilk sırada 7 trilyon 179 milyar 359 milyon 397 bin TL ile İstanbul olurken, en fakir il ise 3 milyar 879 milyon 307 bin TL ile Bayburt oldu.

BDDK VAN VERİLERİ

Türkiye’nin en zengin illeri sıralamasında büyükşehirler önde yer alırken, Van büyükşehirler arasında son sırada yer aldı. Aynı zamanda Van, Türkiye genelinde en zengin 53. il olarak kayıtlara geçti.

Van’ın 2024 yılı mevduat tutarı 27 milyar 718 milyon 829 bin TL olarak açıklandı.

BDDK FİNTÜRK istatistiklerine göre Van’da dönem bazında tasarruf mevduatı toplamı 21 milyar 419 milyon 124 TL, TL cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 15 milyar 346 milyon 104 bin TL, döviz cinsinden tasarruf mevduatı toplamı 6 milyar 73 milyon 20 bin TL oldu.

Diğer mevduat grubu 6 milyar 299 milyon 705 bin TL olan Van’ın TL cinsinden diğer mevduat tutarı ise 5 milyar 539 milyon 16 bin TL, döviz cinsinden ise 760 milyon 689 bin TL olarak açıklandı.