Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın açıklanmasının ardından üniversite araştırmaları da başladı. Sınavdan iyi sonuçlarla ayrılan öğrenciler tarafından Türkiye’nin en iyi üniversiteleri araştırılırken University Ranking by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Türkiye’de bulunan en iyi üniversiteler listelendi.

2009 yılında ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulmuş olan URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan listeye 20 üniversite ismini yazdırmaya başardı.

Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performanslarına göre listeleyen URAP’tan tam not almayı başaran üniversiteler YKS’de başarılı olan öğrencilerin ilk hedefleri arasında yer alıyor.

İşte, Türkiye’nin en iyi 20 üniversitesi…

1. Koç Üniversitesi: 1126.41 Puan

2. Hacettepe Üniversitesi: 1072.82 Puan

3. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 1060.65 Puan

4. Ankara Üniversitesi: 1032.49 Puan

5. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 1032 Puan

6. İstanbul Üniversitesi: 1029.22 Puan

7. Sabancı Üniversitesi: 996.84 Puan

8. Gazi Üniversitesi: 981.81 Puan

9. Ege Üniversitesi: 978.84 Puan

10. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: 954.44 Puan

11. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 922.39 Puan

12. Gebze Teknik Üniversitesi: 917.82 Puan

13. Marmara Üniversitesi: 914.39 Puan

14. Yıldız Teknik Üniversitesi: 909.98 Puan

15. Erciyes Üniversitesi: 909.8 Puan

16. Atatürk Üniversitesi: 884.68 Puan

17. Boğaziçi Üniversitesi: 878.9 Puan

18. Dokuz Eylül Üniversitesi: 873.09 Puan

19. Fırat Üniversitesi: 870.13 Puan

20 .Çukurova Üniversitesi: 864.64 Puan