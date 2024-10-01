Önümüzdeki Yıllarda Yaşlı Nüfus Oranı Daha da Artacak

Bu sayı, ülke nüfusunun yüzde 10’unu oluşturuyor ve yaşlı bireylerin artışı, toplumun demografik yapısında köklü değişimlerin habercisi,son beş yılda yaşlı nüfusun yüzde 21 oranında artış göstermesi, Türkiye’nin demografik yapısının alarm verici bir hızla değiştiğini gösteriyor. Nüfus projeksiyonları, 2030 yılında bu oranının yüzde 12’ye, 2040’ta yüzde 16’ya, 2060’ta yüzde 22’ye ve nihayet 2080 yılında yüzde 25’e ulaşacağı tahmin ediliyor.

Uzun Yaşam, Kısa Gelecek: Yeni Bir Gerçeklikle Yüzleşiyoruz

Yaşlanan nüfus, yalnızca sayıca artmakla kalmıyor; aynı zamanda hayat süresinin uzamasıyla da paralel bir gelişim gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde, ömrün ortalama beş yıl daha uzaması bekleniyor. Bu durum, bireylerin yaşlılık döneminin daha uzun süreceğini ve buna bağlı olarak toplumsal gereksinimlerin değişeceğini ortaya koyuyor.

Doğurganlık Hızı Düşerken Yaşlı Nüfus Artıyor

Buna ek olarak, Türkiye’nin doğurganlık oranının Avrupa Birliği ortalamasının altında kalması, demografik dengeyi tehdit eden bir başka unsuru teşkil ediyor. 2023 verilerine göre, Türkiye’nin doğurganlık hızı 1,51 çocukla sınırlı kalırken, AB ortalaması 1,54 çocuk olarak belirlenmiş durumda. Bu düşüş, gelecekte yaşlı nüfusun genç nüfusa oranını daha da artıracak.

Uzmanlar Uyarıyor: Hazırlık Yapmak Zorundayız!

Gerontoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Türkiye’nin en hızlı yaşlanan ülkelerden biri olduğunu vurguladı. Tufan, “Artık genç bir ülke gibi davranma lüksümüz yok. Yaşlı politikalarımızı gözden geçirip, hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız” dedi. 101 milyonluk nüfusun 60 yaş üstü bireylerinin 30 milyona ulaşacağı tahmini, acil ve etkili stratejilerin gerekliliğini gözler önüne seriyor.