Türkiye’de ikinci örneği Van’da yapılan Sağlık Çalışanları Anadolu, S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi alanında 4 bin metrekare alan üzerinde hizmete açıldı. Projenin ilk örneğinin ise Yalova’da hayata geçirildiği kaydedildi.

167 öğrencisi olan anaokulu 8 derslik, 1 oyun alanı, yemekhane gibi alanlarla eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI MEMNUN

Sağlık Çalışanları Anaokulu hakkında açıklamalarda bulunan S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı Meryem Belin, “Sabah hastanedeki işime gelirken çocuğumu da kreşe getiriyorum. Sabah bırakıp mesai bitimiyle alıyorum. Çocuğumu buraya getirdikten sonra daha öz güvenli olmaya başladı, açıkçası çok memnunum. Benzer projelerin daha yaygın olması ve diğer hastanelerde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğum kaliteli bir eğitim almaya başladı, ben de bir sağlık çalışanı olarak bu projenin uygulanmasından son derece memnunum.” ifadelerini kullandı.

“UYGULAMANIN YAYGINLAŞMASI GEREKİYOR”

Anaokulu projesinin sağlık çalışanları için büyük avantaj olduğuna değinen Hemşire İlyas Yaşar, “Bu proje ile beraber sabah çocuğumu okula bırakıyorum, akşam iş çıkışı alıyorum. Bu uygulamanın yaygınlaşması gerekiyor, sağlık çalışanları için büyük bir rahatlama sağlıyor. Bir sağlık çalışanı olarak işimi yaparken aynı zamanda çocuğumun da güvenli bir alanda eğitim aldığını biliyorum. Maddi açıdan kolaylık sağlamasından öte bizim için çocukların güvenli bir alanda olması çok daha kıymetli, bundan dolayı uygulamaya geçen projeden çok memnunuz, umarım yaygınlaşır.” şeklinde konuşarak memnuniyetini dile getirdi.

SARIKAYA: BU PROJE BİZLER İÇİN ÖNEM ARZEDİYOR

Anaokulu projesinin detaylarından bahseden S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da, “Hastanemiz bahçesinde hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Çalışanları Anaokulundayız. Bu okul bizler için önem arz ediyor, çalışanların ilimizde daha uzun vadede sağlık hizmeti sağlamasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda sosyal imkanlarını arttırmak ve çocukların eğitim görebilecekleri bir okul projesini Valimiz Ozan Balcı ile paylaştık. Projemizin hayata geçmesiyle beraber okulumuz eğitim öğretim faaliyetlerine başladı. Çalışanlarımız hastanenin bahçesinde bulunan okula, sabah çocuklarını bırakıp akşam mesaileri bittikten sonra çocuklarını alıp eve gitme imkanına sahip.” diye konuştu.

Hayata geçirilen proje ile beraber sağlık çalışanlarının kentte daha uzun süre sağlık hizmeti vereceğini vurgulayan Doç. Dr. Sarıkaya, “Bu proje, çalışanların ilimize, hastanemize daha fazla aidiyet duygusu içinde çalışmalarına sebep olacaktır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir hizmet yürütüyorlar. Herkese şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” diye kaydetti.