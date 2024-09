A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci maçında konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında ay-yıldızlı ekip öne geçti. Umut Nayir'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kerem, döndükten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

10. dakikada sol kanattan Arda Güler'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki İrfan Can'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem'in şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

37. dakikada İzlanda beraberliği sağladı. Sağ kanattan Gudmundsson'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Palsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

48. dakikada sağ çaprazdan Arda'nın kaleye şutunda savunmadan seken topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top Valdimarsson'da kaldı.

52. dakikada Türkiye yeniden öne geçti. Eren'in pasıyla ceza sahası dışında topu kontrol eden Kerem, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.

58. dakikada Kerem'in filelere gönderdiği topta, pozisyonun ofsayt olması gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

68. dakikada ceza alanının sol çaprazından Kerem'in şutunda topu kaleci Valdimarsson uzaklaştırdı.

73. dakikada ay-yıldızlıların paslaşarak ceza sahasına kadar taşıdığı topu Orkun, Umut'a verdi. Umut'un kötü vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta çıktı.

88. dakikada Türkiye farkı 2'ye çıkardı. Arda'nın güzel pasıyla ceza sahasına girdikten sonra topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Milli takım, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalan Türkiye, İzlanda'yı 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e çıkardı.

İzlanda ile 14. kez karşılaşan milli takım rakibine karşı galibiyet sayısını da 3'e çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda'ya karşı 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.

Türkiye, rakibine karşı 3. galibiyetini yine Türkiye'de elde etti.

İstanbul'da 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde rakibini 5-0 yenen ay-yıldızlılar, Konya'da oynadığı 2016 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu mücadelesini de 1-0 kazanmıştı.

9 Eylül'de ilk galibiyet

Türkiye, 9 Eylül'e denk gelen günlerde oynadığı 5. müsabakada ilk galibiyetini aldı.

İzlanda ile 1981 ve 2014'teki 2 maçı da 9 Eylül günü kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da da Bosna Hersek ile oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

Kerem'in milli formayla 9. golü

Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Cebelitarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında ay-yıldızlı formayla 9. golüne ulaştı.

Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde ay-yıldızlı ekibin attığı en hızlı 2. gol oldu.

Galatasaray formasıyla ilk hat-trickini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu, aynı statta İzlanda karşısında da 3 gol attı.

Milli futbolcu kariyerinde 4. hat-trickini yaptı.

Asistler Umut, Eren ve Arda'dan

Vincenzo Montella döneminde ilk 11'de ilk kez şans bulan Umut Nayir ve Eren Elmalı müsabakayı birer asistle tamamladı.

Arda Güler de son golün asistini yaptı.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun filelere gönderdiği topta gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. VAR incelemesi sırasında skorbordta bir süre gol yazılsa da VAR kararı ofsayt yönünde oldu.

İkinci yarı başlamadan önce iki çocuk taraftar sahaya girerek Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına kadar gitti. Çocuklardan biri Abdülkerim ile fotoğraf çektirirken iki taraftar da saha dışına çıkarıldı.

Müsabakanın ardından tribünleri dolaşan ay-yıldızlı futbolcular, galibiyet coşkusunu taraftarlarla paylaştı. Daha sonra orta sahada toplanan millilerden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlara üçlü çektirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Galler maçındaki üçlü kurgunun defansif format olmadığını, daha ofansif olmak için üçlü oynanabileceğini söyledi.

İzlanda'ya karşı bütün takımın çok iyi oynadığını vurgulayan Montella, "Sadece şunu eklemem lazım. 25-30. dakika arasında biraz yavaşladık, tempoyu biraz düşürdük ama şunu anlamamız gerekiyor artık. Tam o dakikalarda aslında iz bırakmamız gerekiyor maç esnasında çünkü onun tamamıyla bizim elimizdeydi. Eren'i de bugün ilk defa gördünüz benimle beraber çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Hatta ben İsviçre'de onu izlemeye gitmiştim. Yani uluslararası seviyede maçlarda biraz daha böyle fiziksel maçlarda takip etmek istemiştim kendisini. O yüzden çok memnun kaldım performansından. Bugün hem soldaki hem de sağdaki zincirimiz çok iyi işler yaptı genel olarak. Hızlı oynadığımız bir maçımızdı, bazı anlarda yavaşladık. Genel olarak memnuniyet verici bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Takım ruhunun önemine dikkati çeken Montella, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı. Kendini fiziksel gücünü ve hızını kullanarak forvet olarak üçüncü golünü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 gibi gol attı." diye konuştu.

9 Eylül tarihinin sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli olduğunu anlatan Montella, şöyle devam etti:

"Böyle bir galibiyetle herkesi mutlu ettiğimiz için çok çok fazlasıyla memnunuz. Otelden stada kadar taraftarlarımız desteklerini başlattılar ve buraya kadar getirdiler. O yüzden bugün de muazzam bir atmosferde bize ekstra güç oldular ve bu galibiyette de onların da payı var."

Montella, 3 gol kaydeden Kerem Aktürkoğlu hakkında soruyu ise şöyle yanıtladı:

"3 gol atınca bir futbolcu, ne diyebilirsiniz, sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam ötesi bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil, goller de birbirinden güzeldi ama genel olarak, performans olarak her şeyi vardı. Tercümanımızla tüm futbolcularımızla konuşmaya özen gösteriyorum ve Kerem de bunlardan biri. O yüzden onunla konuştuğumda da daha rahat olduğunu gördüm, gol atabileceğini söyledim kendisine. Çünkü böyle bir beklentim vardı ama üç gol atacağını beklemiyordum. Böyle 3 gol atınca da gerçekten mutlu oldum. Çünkü kendisinin de hak ettiğini düşünüyorum."

İzlanda Teknik Direktörü Hareide: Çok fazla hata yaptık

İzlanda'nın teknik direktörü Age Hareide, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, karşılaşmanın muhteşem atmosferde oynandığını, Türkiye'deki maçların her zaman çok kalabalık olduğunu ve taraftarın çok iyi destek verdiğini dile getirdi.

Karşılaşmada istedikleri sonucu alamadıkları için üzgün olduklarını anlatan Hareide, "Bugün çok fazla hata yaptık, bireysel hatalar vardı. Bundan dolayı da maçı kendi lehimize çevirmemiz çok zordu. Uzun aradan sonra bu tarz bir maç oynadık. 1-1'den sonra golü kalemizde gördük, tekrar maça tutunmaya çalıştık, geri dönmek istedik, fakat olmadı. Bugün gerçekten Türk Milli Takımı galibiyeti hak etti." dedi.

Hareide, "çok çabuk ve bitirici" dediği Kerem Aktürkoğlu için savunma oyuncularını uyardığını aktardı.

Gruptan çıkma şanslarını "hala iyi" gördüğünü dile getiren Hareide, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerçekten şu an bundan sonra oynayacağımız maçlarda özellikle biz ev sahibi olduğumuz maçlarda çok soğuk bir havada oynuyoruz. Burada çok sıcak bir hava vardı. Soğuk havada kendi maçlarımızda iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyoruz. Evde şansınız genelde daha iyi oluyor. Tabi ki şu anda arada 1 puan var. Bundan sonra neler gösterecek hepimiz göreceğiz ama biten bir şey yok."

Kerem Aktürkoğlu: Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz

Kariyerine Portekiz'in Benfica takımında devam edecek Kerem Aktürkoğlu, maçtan sonra yaptığı açıklamada, atmosfer için taraftarlara teşekkür ederek, “Taraftarımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Biz de bir an önce B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. O konuda da çabalarımız var, hem 2026’da hem 2028’de büyük hedefler ulaşma doğrultusunda çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hedeflere ulaşırız." dedi.

Karşılaşmada 3 gol attığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Kerem, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, bu tek başıma yaptığım başarı değil, onların emeği, onların arzusu, onların desteği çok önemliydi. Goller taraftarımıza armağan olsun." diye konuştu.

"Belki dışarıdan gözükmüyor olabilir ama duygusal bir insanım.' ifadesini kullanan Kerem, şöyle devam etti:

"Taraftarlara söyleyecek bir şeyim yok. Onlar da benimle birlikte gelecek, onların desteğini her zaman hissedeceğim. Benim için yeni bir yolculuk, yeni bir macera başlıyor. Geride kalan 4 yılda yolculuğumda bana destek olan, benimle birlikte yürüyen herkese çok teşekkür ederim. Hem milli takımda hem de Galatasaray'da inanılmaz güzel anılar biriktirdim, inanılmaz güzel insanlar biriktirdim. Onların desteği, onların emeğiyle buralara kadar geldim, malzemecisinden, çalışanlarına, staff ekibine, futbolcu arkadaşlarıma, hocalarıma, herkesin benim üzerimde emeği var. O konuda herkese tek tek teşekkür ederim. Sadece bu benim başarım değil, ben gerçekten profesyonel ligin en altından geldim.

Şu an Portekiz'e Benfica takımına transfer oldum, yarın da oraya uçacağım. İnşallah orada da hayal ettiğimi başarmak istediğim şeyleri başarabilirim. Güzel şeyler yaşatırım, hem ülkeme hem beni sevenlere. Sevenlerimi çok seviyorum ben de. Var olsunlar, onlar benim canlarım. Onlar da benimle birlikte geleceği için çok ayrılık olarak bakmıyorum ben buna, her zaman desteklerini hissedeceğim. Ben de onları gururlandırmak için her şeyi yapacağım."

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunda böyle bir galibiyet almanın kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Kerem, "Bu galibiyet taraftarımıza, İzmir'e armağan olsun." diyerek sözlerini tamamladı.