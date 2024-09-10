

İzmir'de Futbolun Zirvesi Kerem Aktürkoğlu'nun Göz Kamaştıran Performansı

Maçın Başlangıcı: Kerem’in İlk Golü Şov Yaptı

Karşılaşmanın daha başında, 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun harika golü, A Milli Takım'ı öne geçirdi; Umut Nayir'in pasını düzgün bir şekilde değerlendiren Kerem, topu uzak köşeye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

İzlanda’nın Cevabı: Skor 1-1’e Geldi

İzlanda, 37. dakikada Gudmundsson'un kullandığı köşe vuruşu sonrası Palsson'ın kafa golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarının skorunu belirledi, durum 1-1 oldu.

Kerem Yine Sahneye Çıktı: İkinci Gol Geldi

İkinci yarıya hızlı başlayan milliler, 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun uzak köşeye yaptığı etkileyici vuruşla tekrar öne geçti; bu gol, Kerem’in ikinci golü oldu ve Türkiye’nin 2-1 üstünlüğünü sağladı.

Kerem’in Hat-Trick Çabası: Ofsayta Takıldı

Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada İrfan Can Kahveci’den aldığı pasla kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruşla ağları sarsmayı başardı, ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı ve VAR incelemesi sonucu karar değişmedi.

Kral Geri Döndü: Kerem’in Üçüncü Golü Maçın Kaderini Değiştirdi

Maçın 88. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler’in pasıyla ceza sahasında buluştu ve kalecinin üzerinden yaptığı vuruşla hem kendisinin hem de millilerin üçüncü golünü attı, böylece hat-trick yapmayı başardı.

A Milli Takımımız Grup Lideri: 4 Puanla Zirvede

İzlanda galibiyetiyle 4 puana yükselen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta liderlik koltuğuna oturdu; ilk maçında Galler ile berabere kalan Türkiye, İzlanda karşısındaki galibiyetiyle grubun zirvesine yerleşti, İzlanda 3 puanda kalırken, Galler de Karadağ’ı mağlup ederek 4 puana ulaştı.