Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Türkiye Kupası finalinin hakemleri belli oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı, Ali Şansalan yönetecek.

Yardımcıları da duyuruldu

Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Beşiktaş'ı huzursuz eden atama

Öte yandan Ali Şansalan'ın maça atanması özellikle siyah-beyazlı takımın taraftarlarını huzursuz etti.

Sosyal medyada "Trabzonspor'un lehine karar veriyor." yorumları yapılan Şansalan'ın iki takımın maçlarındaki performansı ise şöyle:

Tecrübeli hakem 18 kez Beşiktaş maçı yönetti siyah-beyazlılar bu mücadelelerin 12'sini kazanırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Şansalan, Trabzonspor'un ise 15 maçında düdük çaldı. Bordo-mavililer bu maçların 10'unu kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve sadece 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.